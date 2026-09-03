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先進光CPO產品拚量產

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

先進光（3362）積極切入共同封裝光學（CPO）應用，聚焦V溝、MT插芯以及玻璃通孔技術（TGV）等產品。先進光董事長高維亞昨（2）日表示，MT插芯最快年底送樣，預計V溝最快明年第2季量產，有望為後市營運添新動能。

先進光昨天首度參加半導體展，秀出光通訊相關產品。其中，TGV技術可在玻璃基板中實現高密度垂直互連，支援高整合度、小型化及次世代先進封裝CoPoS應用。至於混合光學設計結合塑膠鏡頭與超穎透鏡（Metalens），縮短TTL並降低模組高度，適用於新世代影像系統。

先進光是全球筆電鏡頭龍頭，市占率高達七成，該公司前七月營收24.74億元，年減1.3%；上半年稅後淨損2.69億元，每股淨損1.88元。高維亞表示，筆電市場因記憶體、CPU缺貨漲價，整體買氣受影響，對下半年消費性電子產品保守看待，惟旗下主攻觸控模組的科雅光電目前除了美系客戶外，亦已取得第三家客戶，預計明年量產，有望為營運添新動能。

因應新事業布局，先進光今年整體資本支出擴大至20億元，加上支應新接獲的光學元件產品，人力提前配置生產成本高，致上半年仍陷虧損，惟下半年光學元件產品將量產，目前光通訊產品陸續分批送樣中，對明年營運樂觀看待。

先進光日前股東會通過配合子公司科雅光電未來申請股票上市（櫃）計畫，先進光得分次辦理對科雅釋股作業暨放棄參與科雅之現金增資計畫案。先進光預期，科雅光電最快明年公開發行，為業外潛在收益添動能。

先進光 半導體 光通訊

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