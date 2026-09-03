聽新聞
0:00 / 0:00
GIS擴產 加碼資本支出
觸控模組大廠GIS-KY（6456）昨（2）日公告，董事會通過代台灣子公司英特盛科技與越南子公司GIS Technology（Vietnam）新增資本支出預算，總計投入33.97億元，將用於新產品產能建置。
其中，英特盛科技公司位於台灣苗栗竹南，廠房位於台中后里，前者是研發為主，後者是生產中心，為GIS在台灣最重要的核心據點，主要生產觸控模組、指紋辨識模組以及光學元件。
市場推測，GIS本次資本支出應是看好光通訊市場商機，積極擴產，並將后里廠升級為高階光通訊封裝與精密光學製程核心據點。
GIS董事長周賢穎曾指出，今年集團總資本支出落在50億元至60億元之間，並推動高毛利率新事業發展，包括矽光子的雷射封裝與AR眼鏡光波導技術，估計明年起開始貢獻業績。
GIS目前營收仍以傳統顯示與觸控模組為主，但容易受平板與筆電拉貨季節性規律影響，導致上半年產能利用率普遍偏低，該公司正積極多角化轉型，藉此拓展高毛利業務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。