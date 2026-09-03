聽新聞
0:00 / 0:00

晶碩8月合併營收年增18% 第3季挑戰新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

晶碩（6491）昨（2）日公告8月合併營收7.5億元，單月歷史次高，僅次於2023年11月，年增18.8%，連續兩個月營收寫下單月歷史次高；累計今年前八月營收54.96億元，年增22.5%。

晶碩表示，9月營運展望樂觀，有機會挑戰單月歷史新高，下半年營運維持逐季成長態勢，第3季單季營收改寫歷史新高可期。

晶碩指出，今年營收年增幅度較高，主要來自日本市場貢獻，另外子公司晶澈科技通路銷售也有增加。展望9月及第4季，公司均維持樂觀看法，下半年營運將朝逐季成長方向發展。

市場方面，由於目前整體訂單需求較高，晶碩產能配置將優先供應日本及歐美市場。大陸市場雖需求也有成長，但當地價格競爭激烈、獲利相對較低，因此現階段並非產能配置首要市場。

法人指出，晶碩下半年另一成長動能來自矽水膠及功能性鏡片，日本矽水膠透明片、彩片及散光日拋持續出貨，歐洲散光、多焦點及老花鏡片也進入放量階段；預估今年底矽水膠營收占比可提高至15%，產品組合改善有利毛利率逐季回升。

產能方面，晶碩表示，目前月產量已突破1億片，後續將視訂單需求持續增加產能，今年擴產重心放在大溪廠。大溪廠目前生產矽水膠產品，隨其承接更多矽水膠產能，也可讓龜山廠騰出更多產能生產。

晶碩 營收 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聚陽營收／8月35.54億元創近一年高 9月成長動能更強

長江存儲NAND大擴產 預期明年成長25% 挑戰三星、SK海力士等地位

創見、威剛 四檔有看頭

SEMICON／大銀矽光子檢測設備接單爆發 訂單能見度達明年第2季

相關新聞

立碁光通訊挺進北美

LED封裝廠立碁（8111）董事長童義興昨（2）日證實，旗下最新1.6T光收發模組正進入北美兩家雲端服務供應商（CSP）測試階段，訂單到手在即，更高階3.2T系列預計明年下半年研發成果出爐，800G規格則透過北美光通訊夥伴切入AI伺服器供應鏈。

精測接單看到2027年 擴產一波波

測試介面廠中華精測（6510）搶攻AI及高效能運算（HPC）商機，總經理黃水可表示，受惠客戶需求強勁，8月底產能已較2025年底倍增，預計明年3月再增加五成產能，以因應探針卡及先進測試介面訂單成長，訂單能見度已延伸至2027年。

雷科奪大單 營運喊衝

半導體設備及材料廠雷科（6207）受惠先進封裝、自製設備及被動元件需求同步升溫，大單相繼落袋，總經理黃萌義昨（2）日看旺後市，伴隨自製設備進入放量期，2027年相關營收可望倍增，法人看好將助益產品組合，帶動毛利率向上。

穎崴深耕CPO 擴增產能

穎崴（6515）科技全球業務營運中心執行副總陳紹焜昨（2）日表示，公司率先提出共同封裝光學（CPO）看法，目前CPO Socket（測試座）耕耘已有十個專案，穎崴預期，明年第2季到第3季後，Socket產能再擴增50%，以因應客戶需求。

華立唱旺半導體、PCB

華立（3010）董事長張尊賢昨（2）日表示，半導體領域受惠AI高速成長，帶動半導體PCB不斷擴充，預期散熱材料精進、晶片擴產、製程升級等皆有利營運，其中，半導體部分材料能見度已達2028年底，甚至PCB設備交期已看到2030年。

預期記憶體產業價值轉向架構創新 大摩按讚這兩檔

AI推理需求持續擴大，記憶體在AI系統中地位持續升高。國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）昨（2）日登場，摩根士丹利（大摩）證券表示，記憶體產業價值將轉向架構創新。台廠中，按讚愛普*（6531）、旺宏兩檔，皆給予「優於大盤」評等，後市可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。