晶碩8月合併營收年增18% 第3季挑戰新高

晶碩（6491）昨（2）日公告8月合併營收7.5億元，單月歷史次高，僅次於2023年11月，年增18.8%，連續兩個月營收寫下單月歷史次高；累計今年前八月營收54.96億元，年增22.5%。

晶碩表示，9月營運展望樂觀，有機會挑戰單月歷史新高，下半年營運維持逐季成長態勢，第3季單季營收改寫歷史新高可期。

晶碩指出，今年營收年增幅度較高，主要來自日本市場貢獻，另外子公司晶澈科技通路銷售也有增加。展望9月及第4季，公司均維持樂觀看法，下半年營運將朝逐季成長方向發展。

市場方面，由於目前整體訂單需求較高，晶碩產能配置將優先供應日本及歐美市場。大陸市場雖需求也有成長，但當地價格競爭激烈、獲利相對較低，因此現階段並非產能配置首要市場。

法人指出，晶碩下半年另一成長動能來自矽水膠及功能性鏡片，日本矽水膠透明片、彩片及散光日拋持續出貨，歐洲散光、多焦點及老花鏡片也進入放量階段；預估今年底矽水膠營收占比可提高至15%，產品組合改善有利毛利率逐季回升。

產能方面，晶碩表示，目前月產量已突破1億片，後續將視訂單需求持續增加產能，今年擴產重心放在大溪廠。大溪廠目前生產矽水膠產品，隨其承接更多矽水膠產能，也可讓龜山廠騰出更多產能生產。