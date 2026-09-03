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聚陽8月合併營收年減5.1%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聚陽（1477）昨（2）日公告8月合併營收35.54億元，寫去年9月以來新高，惟較去年同期下滑5.1%；累計今年前八月營收236.16億元，年減2.1%。公司表示，8月營收較去年同期下滑，主要去年因關稅因素導致客戶提前拉貨，墊高去年8月基期。

至於今年出貨節奏恢復正常，8、9月營收均可望維持30多億元水準，第3季營收可望優於去年同期。

聚陽預估，第3季出貨量較去年同期呈個位數成長，若以新台幣計算，營收年增幅有機會挑戰雙位數；其中9月因去年同期基期偏低，預料年增幅相對顯著。法人預估，聚陽第3季出貨量年增4%至5%，產品平均單價因為匯率因素年減約2%至3%，毛利率可望維持24%以上。

聚陽表示，今年需求較佳的客戶以日系及運動品牌為主，運動需求目前仍維持強勁，相關動能可望延續至第4季甚至明年。第4季受到季節性因素影響，營收預料較第3季下滑，但較去年同期仍可望成長，目前初估以個位數增幅為主。

不過，中東戰事及油價變化仍是後續觀察重點。聚陽指出，原物料價格若上漲，公司會反映於報價，但在整體需求普通情況下，價格上升也可能影響客戶採購信心，使下單轉趨保守，因此對第4季展望仍相對審慎。

產能方面，聚陽今年按計畫陸續開出新產能，但受到戰事及市場信心影響，擴產步調較為保守，全年產能增幅估約中個位數，新增產能主要來自印尼、孟加拉等生產基地。

從客戶結構看，法人指出，除了日系及運動客戶，美國通路商訂單也逐步回溫。先前受到美國加徵關稅影響，通路客戶一度大幅縮減訂單，不過隨美國消費狀況仍具支撐，加上客戶庫存水位健康，今年第2季起已陸續出現庫存回補，其中Target訂單成長幅度高於公司平均，成為今年另一股成長動能。

聚陽 營收 拉貨

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