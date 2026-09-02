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博大營收／8月2.27億元、月增7% 連三個月創新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源廠博大（8109）科技營運動能持續升溫，2日公布8月營收2.27億元，月增7.4%、年增56.1%，連三個月創新高。

博大累計今年前八月營收14.63億元，年成長30.7%。博大表示，今年以來，高階工業設備、軌道／交通運輸及醫療設備等利基市場需求維持穩健，帶動營收持續成長。隨主要客戶拉貨動能延續，公司看好第3季營收可望優於第2季，持續改寫新猷；下半年營運可望優於上半年，全年營運持續朝新高目標邁進。

博大長期深耕利基型專業電源供應器領域，憑藉高度客製化研發能力、產品高穩定度及齊全的國際認證，建立起極高的競爭門檻。今年以來，全球工業自動化加速、各國鐵道基礎建設擴大升級，加上高階醫療設備需求穩定升溫，推動三大核心應用領域客戶需求同步爆發；目前工業、鐵道與醫療三大領域已占公司整體營收約 60%以上，成為推升業績連創新高的核心引擎。

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