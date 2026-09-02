聽新聞
0:00 / 0:00
牧德營收／8月續創高 高階產品接單已延伸至未來數季
牧德（3563）2日公告 115 年 8 月合併營收約新台幣 3.61 億元，月增約0.42%、年增約35.68%，單月營收續創歷史新高，展現公司營運動能穩定成長。公司表示，隨 AI 基礎建設持續擴大，電子產品朝高效能、高密度及高階化發展，帶動相關製程對精密檢測設備需求提升。牧德持續聚焦高階應用市場，未來產品布局將以AI 伺服器 GPU 應用、光模組 MSA、高階載板及先進封裝為主要發展方向，透過檢測技術與產品持續升級，掌握 AI 產業鏈及高階電子製程所衍生的檢測需求。
光模組 MSA 及高階載板相關應用，隨 AI 伺服器、高速交換器及高速傳輸需求成長，對線路精度、微細化及產品可靠度要求持續提高，帶動 MSAP 及高階載板製程相關檢測需求。公司將持續強化相關檢測技術與產品開發，提升高階應用市場布局，並積極掌握新世代電子產品製程升級所帶來的市場機會。
展望未來，公司表示，目前整體接單能見度維持良好水準，部分高階產品接單已延伸至未來數季，市場需求亦優於去年同期。隨 AI 伺服器 GPU、光模組 MSA、高階載板及先進封裝等應用同步持續發展，加上新產品陸續導入，相關市場需求可望逐步反映於公司營運動能發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。