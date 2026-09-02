牧德營收／8月續創高 高階產品接單已延伸至未來數季

牧德（3563）2日公告 115 年 8 月合併營收約新台幣 3.61 億元，月增約0.42%、年增約35.68%，單月營收續創歷史新高，展現公司營運動能穩定成長。公司表示，隨 AI 基礎建設持續擴大，電子產品朝高效能、高密度及高階化發展，帶動相關製程對精密檢測設備需求提升。牧德持續聚焦高階應用市場，未來產品布局將以AI 伺服器 GPU 應用、光模組 MSA、高階載板及先進封裝為主要發展方向，透過檢測技術與產品持續升級，掌握 AI 產業鏈及高階電子製程所衍生的檢測需求。

光模組 MSA 及高階載板相關應用，隨 AI 伺服器、高速交換器及高速傳輸需求成長，對線路精度、微細化及產品可靠度要求持續提高，帶動 MSAP 及高階載板製程相關檢測需求。公司將持續強化相關檢測技術與產品開發，提升高階應用市場布局，並積極掌握新世代電子產品製程升級所帶來的市場機會。

展望未來，公司表示，目前整體接單能見度維持良好水準，部分高階產品接單已延伸至未來數季，市場需求亦優於去年同期。隨 AI 伺服器 GPU、光模組 MSA、高階載板及先進封裝等應用同步持續發展，加上新產品陸續導入，相關市場需求可望逐步反映於公司營運動能發展。