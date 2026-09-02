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晶碩營收／8月7.5億元創單月歷史次高 第3季拚單季歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晶碩董事長郭明棟。記者葉信菉／攝影
晶碩董事長郭明棟。記者葉信菉／攝影

晶碩（6491）2日公告8月合併營收7.50億元，創單月歷史次高，僅次於2023年11月，年增18.88%，且已連續兩個月營收寫下單月歷史次高；累計今年前八月營收54.96億元，年增22.50%。晶碩表示，9月營運展望樂觀，有機會進一步挑戰單月歷史新高，隨下半年營運維持逐季成長態勢，第3季單季營收改寫歷史新高可期。

晶碩指出，今年營收年增幅度較高，主要來自日本市場貢獻，另外子公司晶澈科技通路銷售也有所增加。展望9月及第4季，公司均維持樂觀看法，下半年營運將朝逐季成長方向發展。

市場方面，由於目前整體訂單需求較高，晶碩產能配置將優先供應日本及歐美市場。中國大陸市場雖然需求也有成長，但當地價格競爭激烈、獲利相對較低，因此現階段並非產能配置首要市場。

法人指出，晶碩下半年另一成長動能來自矽水膠及功能性鏡片，日本矽水膠透明片、彩片及散光日拋持續出貨，歐洲散光、多焦點及老花鏡片也進入放量階段；預估今年矽水膠營收占比可由約10%提高至年底15%，產品組合改善有利毛利率逐季回升。

產能方面，晶碩表示，目前月產量已突破1億片，後續將視訂單需求持續增加產能，今年擴產重心主要放在大溪廠。大溪廠目前生產矽水膠產品，隨其承接更多矽水膠產能，也可讓龜山廠騰出更多產能生產水膠類產品。

新產能規劃上，越南廠預計明年上半年開始陸續加入產能，但初期仍須進行人員招募及訓練，產能將採逐步開出方式。晶碩指出，越南廠未來可支援日本及中國大陸市場，其中越南輸往大陸具關稅及運輸成本優勢，公司先前規劃也期待藉由越南生產基地強化大陸市場競爭力，爭取更多市占。

晶碩 營收

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