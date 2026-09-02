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精材獲利／自結7月1.88億元、年成長59% 每股純益0.69元
台積電（2330）轉投資封測廠精材（3374）2日應主管機關要求，公告今年7月自結數，單月獲利1.88億元，年成長59%，每股純益0.69元。
法人指出，精材受惠測試業務、8吋與12吋新專案逐步導入量產，今、明兩年營運動能強勁，加上台積電與日本感測晶片索尼合資，精材被外界視為是主要受惠對象之一，近期股價強勢，從8月25日的盤中低點289元，一路上漲到9月1日盤中高點431元，波段漲幅達近五成。
法人認為，精材積極推動既有8吋轉向12吋的產能及製程升級，並已獲得數項新專案肯定，再加上隨著測試代工業務進入擴產收割期，後續值得關注公司能否藉由12吋製程升級，於高階3D感測元件取得更多新專案，以及SONY合資案所帶來的外包機會，料將成為公司下一波成長動能。
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