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安碁資訊：下半年有望優於上半年 拚全年營收雙位數成長

中央社／ 台北2日電
安碁資訊總經理吳乙南。記者曾學仁／攝影
安碁資訊總經理吳乙南。記者曾學仁／攝影

資安服務廠商安碁資訊總經理吳乙南今天表示，在雲端、人工智慧（AI）發展下，「資安產業已屬於剛性需求」，目前政府機關、金融服務業為主要客群，製造業也持續成長，隨著案子逐漸驗收，下半年有望優於上半年，全年營收拚雙位數成長。

安碁資訊今天參加櫃買市場業績發表會。安碁資訊說明，今年上半年合併營收為12.84億元，年增15%。若加計最新公布7月營收2.10億元，累計前7月達14.95億元，較去年同期成長14.33%。

吳乙南表示，在雲端、人工智慧（AI）發展下，資安議題受矚，「資安產業已屬於剛性需求」。他指出，從政府資安攻防、金融業個資保密、製造業流程控管到關鍵基礎設施，都是公司服務範圍。

吳乙南表示，資安委外監控領導廠商中，安碁資訊於公部門市占率超過6成，金融產業約近5成；近年製造業對資安檢測愈來愈重視，帶動公司在製造業的業務成長較快。

吳乙南指出，公司較早投入SOC（安全營運中心）市場，「公司客戶數跟技術人員比例，比較難被超越」，也從資訊科技（IT）至營運科技（OT），持續擴大市場，同時導入AI輔助，包括發展AI預測模型等。

展望未來，吳乙南表示，隨著專案於年底驗收，公司營運通常下半年優於上半年；第3季部分大型案子已到位，包括政府部會單位等，目前簽約量能持續，上半年營收較去年成長不少，「下半年的動能還在」，全年營收拚雙位數成長。他也說，公司在海外有一些案件進入最後收尾階段。

有投資人詢問，政府機關為公司主要客戶之一，相關預算遭立法院延宕，是否影響安碁資訊營收。吳乙南回應，目前公司客戶多為續約，資安服務並非因預算縮減就不做，政府機關有經常性預算，「應該是不受影響」。

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