安泰銀法說會／上半年賺10.6億元、年增53% 總資產破4,000億元

安泰銀（2849）2日召開2026年線上法人說明會，公布上半年營運成果。財務長陳琬鈺指出，安泰銀行2026年上半年稅後純益10.6億元，年增53%；淨收益33.3億元，僅次於2017年同期表現；總資產突破4,000億元，存放款規模同步成長，整體核心收益動能持續增強。

陳琬鈺表示，安泰銀行上半年淨收益33.3億元，年增雙位數，主要受惠利息淨收益與手續費淨收益同步成長，分別較去年同期成長35%與17%。其中，利息淨收益受惠存放款規模擴張及淨利差改善；手續費淨收益則受惠於法人金融與財富管理業務雙雙成長帶動，其中信託手續費收益年增66%，推升手續費淨收益創近十年同期新高，顯示非利息收益動能持續提升。

安泰銀行持續深化客群經營及優質資產布局，帶動放款業務量價量同步成長，上半年放款收益率較去年同期提升10個基點（bps）；資金成本方面，受惠美元利率下行，存款成本下降 10個基點。在資產收益率提升及資金成本下降的雙重挹注下，上半年淨利差（NIM）較去年同期大幅提升21個基點，顯示資產負債結構優化及利差管理成效逐步顯現。

陳琬鈺指出，截至2026年6月底，安泰銀行資本適足率15.58%，第一類資本比率及普通股權益比率均為14.39%，三項資本比率均維持本國銀行前段班水準。未來將持續強化核心獲利能力，在推動業務動能成長的同時維持穩健資本結構，以充足資本支應未來業務發展及資本內生成長。

除營運及獲利表現之外，安泰銀行在財富管理、金融友善及永續經營等面向亦獲多項外部肯定。2026 年獲金管會評列「六大核心戰略產業放款」甲等銀行，並榮獲《財訊》財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」與「最佳永續推動獎」、旺旺中時金融服務評鑑大賞「永續發展獎」與「樂齡友善獎」；另獲台北市績優綠色採購民間企業表揚，及環境部「袋袋相傳」二手袋感謝狀。

安泰銀行表示，相關肯定涵蓋財富管理、金融友善與永續經營三大面向，與銀行持續深化客戶經營、拓展多元收益及落實永續發展的策略相互呼應。展望下半年，安泰銀行將持續以核心業務成長、收益結構優化及資本穩健為基礎，提升整體經營韌性與長期競爭力。