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南亞科營收／8月446.9億元、年增560.85% 續創歷史新高
動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科（2408）2日公告今年8月業績表現、持續攀高，達到446.9億元，較7月的高點紀錄438.68億元成長1.88%，年增560.85%，續創歷史新高。
南亞科累計前八月營收2,201.94億元，較去年同期增加638.19%。南亞科表示，市場需求成長是推升8月營收創高的主要動力。
進一步來看，南亞科7月和8月合計營收達到885.58億元，已超越第2季營收825.49億元，主要受惠新舊合約交替，新合約於7月起生效。
南亞科先前預期，近期出貨量將持平表現，待新廠開始產出後，出貨量才可望增加，下半年產品售價將持續揚升，是推升營收與毛利率攀升的主要動力。
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