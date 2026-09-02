台企銀法說會／上半年賺逾74億元、EPS 0.71元 配息以股票股利為主

臺企銀（2834）2日舉行2026年第2季法人說明會，上半年稅後純益74.1億元，較去年同期成長15.37%，每股盈餘（EPS）0.71元，副總經理曾國樑指出，股利政策仍以發放股票股利為主，至於現金股利則將審慎評估逐步提高，展望下半年台企銀將把握半導體及AI伺服器產業需求，持續拓展中小企業融資、消費金融及財富管理等業務，以達成全年盈餘成長目標。

針對投資人關注的股利政策，曾國樑表示，目前仍以股票股利為主，透過盈餘轉增資充實資本，未來將在維持穩健資本結構前提下，審慎評估提高現金股利比重。至於股票股利可能造成EPS稀釋的疑慮，他指出，台企銀近五年稅前EPS呈穩定成長趨勢，未來將持續提升獲利及資本運用效率，使盈餘成長幅度高於股本增幅，以降低稀釋影響並提升ROE。

核心業務方面，曾國樑表示，今年上半年存、放款平均餘額分別年增6.91%及3.97%，存放利差提升12個基點至1.27%，淨利差（NIM）為0.88%，年增5個基點，帶動累計利息淨收益提升至111.92億元，年增14.05%，成為獲利成長主要動能。利差改善主要受惠於存放結構及資金成本持續優化，放款端拓展外幣放款等收益性較佳業務，存款端則因外幣資金成本改善，使整體利息費用下降。

其中，上半年外幣放款明顯成長，受國際聯貸市場動能延續及台灣企業海外布局帶動美元融資需求，較去年同期成長21.9%。

針對下半年放款展望，曾國樑表示，新台幣放款將持續配合政府政策，推動各項政策性專案貸款，並運用數位工具開發新戶及維繫既有客戶；外幣放款則持續拓展海外聯貸，掌握企業海外布局、資本支出及進出口等融資需求，預期全年放款維持穩健成長。同時，因應半導體與AI伺服器產業需求，將發揮中小企業專業銀行的核心優勢，把握相關融資商機。由於AI供應鏈在國內擴廠及設備升級，台企銀也將配合政府政策聚焦五大信賴產業，協助企業取得所需資金。

個人金融方面，台企銀上半年個金平均放款餘額為5,092.53億元，較第1季成長且優於預期，其中，房貸約占76%、其他個人授信約22%、消費性貸款及證券融資各約1%；下半年將持續配合政府健全房地產市場方案，支應自住購屋需求，並透過大數據分析開發多元個人金融商品。

曾國樑指出，青安3.0實施後，相關審查機制及市場仍處調整階段，目前尚難評估對房貸、授信及放款業務的實際影響。截至7月底，台企銀房貸餘額3,377億元，其中青安業務餘額1,431億元，占總房貸42.37%；今年前七月每月青安撥款量占總購置住宅撥款量比重介於46.29%至55.67%，將持續遵循央行選擇性信用管制，優先支應自住購屋資金並審慎控管風險。

財富管理方面，上半年財富管理手續費淨收益23.77億元，年增0.34%。曾國樑表示，成長動能趨緩主要是持續調整財管收益結構，加強基金等商品布局，其中基金手續費淨收益6.97億元，收益占比由18.40%提升至29.32%；保險手續費淨收益16.80億元，占比則由約81%降至約71%，下半年將在保險商品穩健發展基礎上，進一步強化基金商品銷售。

此外，台企銀已於今年6月18日獲主管機關核准開辦高資產財務管理業務（財管2.0），並規劃進駐高雄亞洲資產管理專區，將透過多元資產配置推升手續費收入，同時結合中小微企業融資，帶動放款規模及利息淨收益。

資產品質方面，台企銀第2季逾放比0.18%，備抵呆帳覆蓋率714.31%，目前尚未觀察到特定產業有提高呆帳提存的需求，後續將持續關注產業景氣變化，採取審慎授信及強化貸後管理；資本水準方面，截至第2季普通股權益比率9.85%、第一類資本比率11.07%、資本適足率13.52%，均符合規定及內部管理目標，目前尚無辦理現金增資需求；存放比約維持78%，後續將持續強化大型存款客戶及重大資金異動管理，並以提升核心活存為重點，穩定資金來源。