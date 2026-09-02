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前鼎獲利／自結7月2,400萬元、年增140% EPS 0.31元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊模組廠前鼎（4908）2日達公布注意交易資訊標準，公布7月單月自結獲利，本期淨利2,400萬元，年增140%，每股純益0.31元。今年第2季淨利5,200萬元，年增373%，每股純益0.67元。法人指出，資料中心正帶動高速光模組需求成長，前鼎持續完善產品線規劃，滿足客戶需求，將帶動營運成長。

法人表示，前鼎上半年雖然因部分客戶訂單減少而導致營收略微衰退，但在高毛利率產品出貨比重提升下，營業利益卻是較去年同期成長5.9%，整體獲利表現有望持續改善。

公司目前100G/400G/800G 產品目前部分量產並少量出貨，除持續完備高速光模組產品外，公司也持續投入開發矽光、Micro lens、FAU 耦光平台及 ELSFP 等新產品技術。

光通訊 EPS 營收

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