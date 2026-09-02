前鼎獲利／自結7月2,400萬元、年增140% EPS 0.31元

今日大盤受到國際局勢影響，回檔修正，光通訊族群表現相對強勢，由光聖（6442）領頭，開盤略為震盪後便一路走高，10:30前就成功亮燈鎖死，兩大雷射代工廠商華星光（4979）、光環（3234）則分別大漲4%及5.5%，其餘個股也相對有撐。

2026-09-02 15:14