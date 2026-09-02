大盤受國際情勢影響修正 光聖逆勢強攻漲停

今日大盤受到國際局勢影響，回檔修正，光通訊族群表現相對強勢，由光聖（6442）領頭，開盤略為震盪後便一路走高，10:30前就成功亮燈鎖死，兩大雷射代工廠商華星光（4979）、光環（3234）則分別大漲4%及5.5%，其餘個股也相對有撐。

光聖先前曾表示，目前來看光通訊產業成長趨勢將維持至2029年，公司將會牢牢跟緊市場成長，並有信心今年的業績將較去年好。

除了被動元件外，公司預期RF系列產品在導入AI模組零件的幫助下，將會有不小的成長幅度。主動元件的部分，光聖也透過轉投資，有望切入CPO供應鏈，整體發展正向。

針對原物料缺料部分，光聖表示，公司都有提前備料，目前來看明年的出貨狀況應該不會受缺料影響，反而下半年至明年，有望看到漲價效應開始浮現，拉升營收表現。