信邦營收／8月32.8億元、創單月新高 衝刺半導體機器人與無人機

信邦（3023）2日公布8月營收32.80億元，創單月新高，月增3.58%，年增32.47%，今年前八個月營收為238.34億元，創同期新高，年增13.93%。

受惠於人工智慧（AI）晶片強勁浪潮帶動，全球半導體高階設備迎來爆發性成長。為超前部署客戶中長期龐大需求，信邦已於今年8月購置位於苗栗中興工業區的廠房，將於2027年第2季投產；同時，位於銅鑼科學園區的新廠建置案亦如火如荼推進，預計於2029年初投產。信邦表示，半導體高階設備、人形機器人及商用無人機等三大領域的策略布局已全面成形，引領公司邁向下一波成長巔峰的強勁動能。

信邦指出，8月合併營收已連續5個月創公司成立以來單月營收歷史新高；累計前8月合併營收亦同創歷年同期最高點。8月營收持續衝高，主要受惠於醫療、工業應用、通訊及電子周邊等領域銷售增溫，分別較7月增長0.82%、6.15%及16.22%。

信邦MAGIC 五大產業累計前8月表現，相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長28.01%、汽車產業成長26.94%、綠能產業減少7.78%、工業應用產業成長35.24%、通訊及電子周邊產業減少7.39%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收78.07%；連接器及零組件銷售占21.93%。

產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收36.61%；通訊及電子周邊產業占19.73%；綠能產業占17.08%；汽車產業占16.79%；醫療及健康照護產業占9.79%。