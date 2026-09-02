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光模塊將開花結果 法人調高華通獲利預估值及目標價
華通（2313）非消費性電子產品領域多點開花，除衛星板業務延續高速成長動能外，光模塊布局即將開花結果，隨新產能陸續開出，法人將2027年光模塊營收占比上修至20%，並調高獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，華通第3季受惠美系手機新機備貨訂單及衛星業務持續成長外，光模塊逐步放量，帶動資料中心業務營收維持前一季高成長表現，產品結構優化推升毛利率季增2.6個百分點至21.1%，獲利同步水漲船高。
華通積極布局非消費性電子業務，其中，光模塊新業務隨800G、1.6T產品改採mSAP製程，帶動PCB單位價值量大幅翻倍，法人看好，資本投入將於2026年下半年初見成效，加上相關伺服器訂單挹注下，預估2026年資料中心相關業務占比將達雙位數。
衛星業務方面，華通為全球衛星板最大供應商，拜兩大美系運營商衛星拉貨，配合大客戶新一代火箭試射時程，雖然短期遭遇上游銅箔基板料況短缺逆風，但法人仍維持V3衛星下半年上線，衛星升級帶動天上板規格、用量提升趨勢不變。
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