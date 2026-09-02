光模塊將開花結果 法人調高華通獲利預估值及目標價

玉山金（2884）合併三商壽（2867）於1日完成股權交割程序，三商壽自即日起正式成為玉山金子公司。玉山金合併慶祝行情持續，2日衝上40元之上，創下歷史新高；另台新新光金（2887）股價也持續攻高，一度漲至41.1元，同樣再創新高，總座林維俊在法說會上表示，有信心明年股利配發將會比今年好。

2026-09-02 12:40