大客戶貢獻增加 法人調高世芯投資評等及目標價

世芯-KY（3661）受惠北美大客戶新世代產品3奈米量產及下一代設計合作，營收自上季開始躍升，加上車用ADAS預計2026年開始成為第二大營收貢獻，下一代2奈米產品正開發中，法人調高投資評等及目標價。

投顧法人分析，隨北美雲端服務供應商（CSP）客戶3奈米加速器晶片已於5月正式量產出貨，世芯-KY第2季營收季增82.4%至76.4億元，量產業務營收占比拉升影響，壓抑單季毛利率降至34.8%，每股稅後純益（EPS）20元。

法人認為，CSP客戶晶片自研能力持續演進是評估世芯-KY長期投資價值不可迴避的核心風險。從演進路徑來看，CSP通常由依賴完整ASIC服務起步，逐步過渡至主導架構設計但委外實體落地，最終邁向全面設計自主。

世芯-KY目前享有的設計服務需求，本質上是CSP處於此一過渡階段產生的結構性紅利。法人指出，短期來看3奈米乃至2奈米先進製程實體設計的高度複雜性，及多代合作累積的工程默契，仍構成一定的切換成本緩衝。

法人表示，世芯-KY能否在目前紅利窗口期內成功深化IP能力、拓展先進封裝技術布局並實現客戶多元化，將是決定長期商業模式能否升級的關鍵觀察指標。