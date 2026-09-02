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玉山金完成三商壽股權交割、突破40元大關！台新新光金續創新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

玉山金（2884）合併三商壽（2867）於1日完成股權交割程序，三商壽自即日起正式成為玉山金子公司。玉山金合併慶祝行情持續，2日衝上40元之上，創下歷史新高；另台新新光金（2887）股價也持續攻高，一度漲至41.1元，同樣再創新高，總座林維俊在法說會上表示，有信心明年股利配發將會比今年好。

玉山金、台新新光金雙雙突破40元整數關，都創下新高。玉山金昨日完成與三商壽的股權交割，同時昨董事會通過現金增資三商壽160億元，預計於12月1日更名為玉山人壽。玉山金銀行、人壽、證券及投信等金融版圖逐步到位，躍升為國內資產規模第五大上市金控公司，資產規模逾6.6兆元。

台新新光金昨日舉行法說會，上半年稅後淨利438億元，年增329%，每股稅後盈餘（EPS）1.69元，年化股東權益報酬率15.36%。前7月獲利增至527.3億元，EPS達2.04元，已超越去年全年EPS的1.91元。

新壽是今年重要獲利引擎，上半年稅後純益225億元，若加計FVOCI股票處分損益512億元，調整後累計獲利達737億元；截至6月底金融資產未實現利益近900億元，其中約九成來自股票。

對於股利方面，林維俊表示，非常有信心明年配息會優於今年，並以現金股利為主要方向。昨天台新新光金股價大漲收在40.3元，市值破兆元，為國內金融業第四家「兆元金控」，今日股價持續攻高，續創歷史新高。

玉山金 新光金 三商壽

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