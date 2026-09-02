欣興遭搜索後股價首度翻紅！外資連17日買超6.6萬張 市場在押什麼？

欣興（3037）產地標示爭議尚待釐清，桃園地檢署日前搜索公司龜山總公司及中壢廠，目前相關案情仍在偵辦中。不過，股價經歷連續重挫後，2日出現承接買盤，早盤以955元開出、一度走低至948元後翻紅，最高觸及988元，為檢調搜索後首度翻紅；反觀前一日受到「轉單」預期帶動而走強的PCB、載板股，今日反而普遍承壓，族群走勢明顯分化。

從盤面來看，南電（8046）2日跌逾2%，並失守月線；景碩（3189）回測10日線，臻鼎-KY（4958）跌幅近4.5%、500元大關面臨保衛戰。相較之下，身處事件核心的欣興卻頻頻由黑翻紅，顯示資金對「轉單」題材並未全面追價，反而開始回到個股基本面與事件實際影響的評估。

值得注意的是，欣興股價劇烈修正之際，外資籌碼並未同步轉空。統計8月10日至9月1日，外資已連續17個交易日買超欣興，累計達6.62萬張；其中9月1日股價震盪走弱，外資仍買超4,271張。法人籌碼與股價走勢出現明顯落差，也成為市場觀察焦點。

籌碼面另一項訊號則來自高盛。欣興9月1日遭證交所列入注意股，當日收盤971元，本益比64.65倍、股價淨值比12.46倍，周轉率達5.75%；同日美商高盛證券成交買進金額達1億元以上，占欣興當日總成交金額15.7%。在股價近3日下跌17.71%、近5日下跌11.32%的情況下，仍出現較大金額買進，進一步凸顯短線籌碼的多空分歧。

不過，市場近期出現的「轉單」題材，目前仍屬市場預期與聯想，尚無明確證據顯示客戶已大規模將訂單移轉至其他供應商。此次事件主要涉及PCB產品產地認定及跨國產能配置，並非ABF載板業務本身，因此後續真正需要觀察的，仍是客戶關係、實際訂單及產能配置是否受到實質影響。

回到基本面，欣興AI GPU、ASIC及HPC相關需求仍具支撐，AI產品營收占比上半年已超過60%，市場預期下半年進一步提高至70%；此外，光復二期預計第3季、光復二廠預計2027年第2季推進，AI高階產品仍是中長期成長主軸。

因此，現階段欣興股價在大幅修正後出現翻紅，搭配外資持續買超，反映市場對事件衝擊的看法仍存在分歧；但僅憑短線股價與法人籌碼變化，尚不足以判定風險已經排除。後續除了觀察外資買超能否延續，更重要的是追蹤客戶訂單、產能配置及事件調查進展，才能進一步確認產地爭議對欣興基本面的實際影響。