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CPO 題材點亮光學族群 亞光飆漲停 大立光、玉晶光也逆勢翻紅

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股2日開低走低，一度下滑至46,202.36點，下跌746.36點，具有CPO題材的光學族群成為盤面上的亮點，亞光（3019）開低走高， 盤中衝上漲停157.5元鎖死，大立光（3008）及玉晶光（3406）同樣開低後翻紅，逆勢走高。

大立光挾著CPO布局及蘋果新機將亮相的題材，股價朝8,000元關卡挺進，昨日一度衝達7,995元， 寫歷史新高，但終場翻黑，2日以7,470元開低，一度下滑至7,460元，隨後快速拉升翻紅，一度衝達7,955元，盤中漲幅逾3%。

亞光除了具有CPO題材， 同時也發展人型機器人，董事長賴以仁在先前的法說會時透露，在CPO應用不會缺席，相關產品已送樣，預計明年有望貢獻業績， 另外，人形機器人也已送樣，主攻美國、日本等客戶；展望下半年，整體營運應該不錯，可以期待。

玉晶光公布自結7月稅後純益3.3億元，每股純益2.92元，單月獲利逼近第2季一整季的5成，但較去年同期衰退2成，主因人民幣匯率波動導致業外損益變化；玉晶光同樣切入CPO領域，規劃以高精密光學元件及自動化、測試等技術能力，切入CPO應用，聚焦V溝（V-groove）、光纖插芯（MT Ferrule）超穎透鏡（Metalens）、光纖陣列單元（FAU）、微透鏡陣列（MLA）、模造玻璃（MG）及稜鏡等關鍵零組件。

亞光早盤以143元開低後先下滑至141.5元再往上拉升，股價翻紅衝上漲停157.5元鎖死；玉晶光以960元開低，跌落千元之下，一度下滑至951元， 隨後往上拉升翻紅，回升到1,090元，盤中漲幅逾3%；光學族群中包括今國光（6209）、先進光（3362）、聯一光（3441）、揚明光（3504）、佳凌（4976）等也是上漲攻勢。

證券分析師張陳浩點名看好CPO股，他表示，CPO可以分成從光學角度切入的新概念CPO，及原本的舊CPO，在光學股競相布局切入CPO的個股中，除了大立光續抱，位階低的今國光、先進光、玉晶光等值得留意。

CPO 大立光 玉晶光

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