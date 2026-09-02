油價再噴！柴油裂解價差仍是戰前3倍 台塑化創1個月新高

美伊再度交惡，由於德黑蘭持續襲擊荷莫茲海峽船舶，美軍也攻擊伊朗油輪，還有其他軍事設施。國際油價昨日大漲，布蘭特原油11月期貨大漲至每桶95美元，漲幅近5%。儘管近日新加坡柴油、汽油裂解價差有下滑，但9月1日仍維持每桶66.81美元高檔價位，是美伊戰爭開打前的3倍。台塑化（6505）2日盤中走強，突破前高，上漲逾2%。

美國對伊朗發動空襲，共打擊約100個目標，除了油輪之外，還包括伊朗伊斯蘭革命衛隊的防空陣地、雷達系統等。美國財政部長貝森特表示，華盛頓可能宣布對伊朗實施新的銀行制裁，對此伊朗警告稱，將阻止海灣地區的石油出口。

國際油價再度大漲，布蘭特原油、西德州原油雙雙大漲約5%，今日持續走高，各自站上每桶95美元、90美元關卡。

在油價大漲前，依財經M平方的數據，新加坡汽柴油裂解價差由8月21日71.52美元／桶，下降至9月1日的66.81 美元／桶，降幅6.6%。不過每桶66.81 美元的價差仍然非常高，是2月27日21.11美元／桶的3倍。儘管柴油、汽油價差近日回檔，但航油價格小漲，9月1日來到66.25 美元／桶。

裂解價差高檔回落與亞洲賣家看到油價大漲增產有關，路透社指出，8月亞洲柴油裂解價差平均約66美元，仍比7月61美元高，但隨亞洲煉油廠提高產量、中國恢復出口，現貨供應增加，新加坡柴油現貨溢價降至一個月低點附近。

台塑化股價整理約1個月後，今日一度觸及80元整數關，盤中上漲逾2%。