早盤亮燈漲停 中國信託證券主辦嘉基現金增資 9月2日開始申購

中國信託證券主辦嘉基科技（6715）2026年現金增資2日開始公開申購。這次嘉基辦理現金增資發行新股6,000張，其中 510 張以公開申購方式辦理公開承銷，承銷價 310 元。嘉基今日早盤衝高到漲停板價369元，但遇賣壓而拉回在355元附近整理。

嘉基為全球領先的高速光纖及銅纜傳輸線材製造商，長期深耕高階 Thunderbolt 傳輸線、伺服器內部連接線及光通訊模組市場，並成功打入國際AI大廠供應鏈，成果陸續發酵。嘉基過去與Intel前端實驗室緊密合作，為少數通過thunderbolt 5認證的廠商，具備光電整合的技術底蘊，與國際光通訊大廠合作之連接器產品，也在今年美國光纖通信展上展出，獲得終端客戶青睞。

在CPO布局上，嘉基也有多項專案與國際大廠合作中，有望於2027年放量，顯示其在高精密連接器及高速線材產品，已逐步在伺服器市場站穩腳步，並有望帶來可觀之成長動能。

根據調研機構對於資料中心的產業預估，全球 AI 光收發產業正進入技術升級及需求激增的黃金期，預估2026年呈現高度成長，成長幅度逾50％；隨著 AI 伺服器與超大型資料中心對算力需求激增，傳輸速率邁向800G、1.6T及更高規格，推動整體傳輸架構從傳統方案向CPO等高階技術演進。在此趨勢下，高速傳輸所帶來的高熱能與訊號衰減議題成為現下 AI 產業最急需克服的核心瓶頸，故高階光學元件，如光引擎、光纖陣列、高階精密連接器及高頻線材等關鍵零組件，已然成為全球科技巨頭與供應鏈競爭的核心關鍵。

嘉基憑藉在高速傳輸介面與光電整合技術領域的長期深耕，切入次世代高速光通訊供應鏈，可望在這波全球 AI 算力的升級浪潮中獲得強勁成長動能並精準受惠。中國信託證券在承銷市場表現穩健，並將持續協助優質潛力企業以多元籌資工具強化財務靈活性、拓展成長動能。