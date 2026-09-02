金融股逆勢力撐 台新新光金早盤漲幅近2%

台股指數2日早盤開低走低，金融類股逆勢撐盤，其中又以台新新光金（2887）攻高到41.1元，漲幅近2%最為強勁；群益投顧銀上修銀行淨利息收益率（NIM）預期，人壽獲利倍增。

群益投顧指出，台新銀及新光銀均維持原放款、財管手收預期，且台新銀上修2026年NIM至年增5~8bps。壽險受惠台股上揚，2026上半年股票其他綜合損益（OCI）未實現餘額大幅成長，8月回升較7月為高。預估2027年股利配發將優於2026年，並以現金股利為主，且是否配發股票股利仍留有彈性，預估仍將維持逾4%現金殖利率。

群益投顧認為，台新銀的法金放款雙位數成長及個金放款高個位數成長展望，並維持放款高個位數成長預期。將2026年NIM由年增4~5bps上修至5~8bps。上半年財管手收年曾31.6%。

新光人壽8月股票未實現餘額約810億元，未實現餘額已較7月高。保險服務結果方面，上半年新契約CSM約達成2026年目標50%，維持2026年新契約CSM逾700億元目標。