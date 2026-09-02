精測逆勢亮燈漲停、連兩日攻頂 SEMICON 新品登場

台股2日早盤開低震盪，半導體測試介面廠精測（6510）卻逆勢走強，開盤後快速攻上3,435元漲停價，上漲310元，連續第二個交易日亮燈漲停。

受到美股主要指數收低影響，台股在昨日大漲逾800點後拉回整理，資金則持續聚焦具展覽及AI題材的半導體個股。SEMICON Taiwan 2026今日於台北南港展覽館開幕，也為精測股價增添題材。

精測今日上午將在展場舉行產品發表會，聚焦AI應用帶動的探針卡測試需求，並展示高針數探針卡、高功率老化測試板，以及結合AI的一站式測試介面方案，鎖定AI晶片由晶圓測試到成品測試的商機。

精測近期營運也維持強勁。公司7月合併營收6.15億元，月增7.1%、年增49.9%，連續第五個月創下單月新高；前七月營收36.12億元，年增30%。公司表示，GPU與AI ASIC測試需求升溫，加上客戶新世代產品陸續出貨，成為目前主要成長動能。