緯穎除權每股配1.983股股票股利 早盤曾飆漲停但盤中走勢震盪

伺服器代工大廠緯穎（6669）2日除權，每股配發1.983股股票股利，除權開盤參考價為2,615元，早盤以2,790元開高後快速衝達漲停2,875元，但盤中走勢震盪，一度小翻黑至2,590元。

緯穎是近年罕見的高配股公司，投資人持有1張持股在除權後，可配發1,983股股票，約是「買一張送近二張」，除權前股價走勢亮眼，1日衝上歷史新高的7,800元，2日除權，早盤一度亮燈漲停，努力朝填權挺進。

緯穎第2季合併營收2,781.53億元，毛利率9.3%、季增1.7個百分點，稅後純益149.69億元，改寫單季次高，每股純益80.43元；累計今年上半年合併營收5,546.6億元、年增41.7%，平均毛利率8.4%、年減0.2個百分點，稅後純益290.84億元，年增32.7%，每股純益156.38元，上半年賺進15個股本，改寫同期新高。

緯穎7月營收1,176.86億元、月成長5.7%，創歷史新高，年增39.2%。累計今年前七月合併營收達6,723.46億元、年增41.3%，為同期新高。

緯穎具AI伺服器需求，內外資法人都認為，隨著各大雲端巨頭的需求強勁，AWS Trainium3出貨增溫帶動下，將顯著挹注緯穎第3季營運表現，加上水冷機櫃預計明年出貨，預估明年營收將有機會大幅成長近1倍，EPS有望挑戰60個股本。