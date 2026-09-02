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聯博00404A 估配息0.36元

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

聯博投信旗下首檔主動式台股ETF─主動聯博動能50（00404A）迎來掛牌後首次配息，每受益權單位預估配發0.36元，依昨（1）日收盤價9.86元換算，年化配息率近15%，收益亮眼，將於9月16日除息，配息發放日訂於10月13日。

有意參與本次配息的投資人，可把握9月15日最後買進日。00404A採季配息機制，透過主動選股掌握台股成長動能，並搭配掩護性買權策略在股息之外增加收益來源，為高檔震盪的台股增加一道波動緩衝。

自今年5月底成立以來，00404A持續獲得投資人青睞。基金規模截至8月28日已成長約66%，受益人數更成長113%。隨著投資人對主動式ETF接受度提升，00404A結合主動選股與多元收益來源的投資特色，逐步獲市場認同。

台股企業現金股利多集中於第2、3季，隨年度配息旺季進入尾聲，單靠企業股利的收益來源也具有季節性。00404A除透過主動選股掌握台股成長機會，也紀律性賣出台指選擇權買權，將已實現之賣出選擇權權利金納入可分配收益來源，在企業股利之外，再增加一項潛在收益來源。

00404A是目前市場少數能提供選擇權策略的ETF之一。選擇權策略在目前市場環境也有另一層意義。當台股位處相對高檔，企業財報、AI題材、國際資金與政策消息都可能放大市場震盪；透過持有股票並賣出買權所收取的權利金，除了增加潛在收益來源，也可提供一定程度的下檔緩衝，降低市場波動對投資組合的影響。

展望第4季，台股旺季行情仍值得期待。從歷史經驗觀察，過去五年台股第3季上漲機率僅20%，平均下跌約1.0%；反觀第4季，過去五年呈現全數上漲，平均漲幅達7.7%。聯博投信副總經理林炳魁分析，在AI長期成長趨勢延續、企業獲利維持成長動能下，第4季基本面可望為台股提供支撐，主動選股的重要性也將進一步提升。

配息 台股 季配息

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