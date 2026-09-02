第一金證孕育福利獲肯定

為鼓勵員工生養子女，第一金證券持續提升友善孕育措施，連三年獲得台北市友善育兒事業獎。第一金證券表示，將持續提升各項福利措施、友善孕育機制，以打造幸福職場為目標，並為減緩台灣少子化國安問題盡一份力。

台北市勞動局主辦的友善育兒事業獎，以彈性化職場政策和措施、財務支持政策和措施、育兒支持假別政策和措施、托兒服務、育兒與親職支持網絡與措施等進行評核，第一金證券在多面向友善育兒措施皆有積極作為，連三年脫穎而出。

第一金證券強調，推動幸福職場是第一金融集團長期以來落實企業社會責任的主軸之一，友善孕育更是重點，不斷提升各項支持措施，提高同仁生兒育女意願。

生育補助部分，第一胎補助10萬元、第二胎15萬元、第三胎起25萬元，提供孕期計程車交通補貼1萬元，福委會亦提供生育補助及子女教育獎助，並與托育機構簽約，提供托育優惠方案。

今年4月更領先同業開辦育兒津貼，員工育有六足歲以下子女，每名每月1,000元津貼，以實際行動支持員工。同時，第一金證券提供優於法令假別，包括產假58天、產檢假及陪產假／陪產檢假八天、人工好孕假兩天；另有七天全薪家庭照顧假，有育嬰或家庭照顧需求，亦可申請彈性調整上下班時間；如有育嬰留停需求，也依法令辦理，保障留停後回任權益。

考量婚姻是組成家庭的基本要素，除提供優於法令的14天婚假，更給予結婚補助3萬元，鼓勵同仁結婚成家。面對台灣少子女化，生養子女是國家發展的關鍵課題，第一金證券指出，將積極配合賴清德總統提出的「臺灣人口對策新戰略—家庭支持篇」政策，一同透過「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」等策略，提供員工更全方位的育兒支持體系，持續支持員工結婚成家、生養子女，打造更優質的幸福企業。