頎邦獲利看升 法人喊買

頎邦（6147）隨光通訊需求提升，帶動金凸塊結構性成長，加上顯示驅動IC（DDIC）受惠競爭對手退出及價格調整，及非DDIC產品線穩定成長，法人預期，2026、2027年獲利均有六成以上成長幅度，給予買進投資評等。

投顧法人分析，市場朝單通道200G及更高架構發展，訊號完整性需求日益提升，金凸塊互連逐漸取代傳統打線封裝，頎邦憑藉成熟製程技術、內部自製的金凸塊設備及緊密客戶關係，具備營運轉型有利條件。

頎邦目前有超過30個光通訊相關專案在開發，其中六個通過認證，預計四個專案2026年量產，更多專案預計2027年進入放量階段，法人評估，持續取得專案及客戶需求增強，將帶動2026年光通訊營收占比達5%至10%。