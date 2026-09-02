聽新聞
0:00 / 0:00

頎邦獲利看升 法人喊買

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

頎邦（6147）隨光通訊需求提升，帶動金凸塊結構性成長，加上顯示驅動IC（DDIC）受惠競爭對手退出及價格調整，及非DDIC產品線穩定成長，法人預期，2026、2027年獲利均有六成以上成長幅度，給予買進投資評等。

投顧法人分析，市場朝單通道200G及更高架構發展，訊號完整性需求日益提升，金凸塊互連逐漸取代傳統打線封裝，頎邦憑藉成熟製程技術、內部自製的金凸塊設備及緊密客戶關係，具備營運轉型有利條件。

頎邦目前有超過30個光通訊相關專案在開發，其中六個通過認證，預計四個專案2026年量產，更多專案預計2027年進入放量階段，法人評估，持續取得專案及客戶需求增強，將帶動2026年光通訊營收占比達5%至10%。

頎邦 法人 光通訊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電唱旺光通訊後市 光聖、波若威營運吃補

產品漲價帶動毛利率明顯改善 法人調高強茂獲利預估值及目標價

鼎元光通訊模組報捷

晶圓一哥唱旺矽光子應用 預計明年市占逾50%

相關新聞

仁寶打入中東主權AI鏈

仁寶（2324）AI布局報捷，成為沙烏地阿拉伯政府成立的中東主權AI大廠HUMAIN長期夥伴，將大咬中東主權AI商機。仁寶後續除了承接其AI伺服器委外設計開發及製造訂單，合作項目可望拓及AI PC、智慧醫療市場，營運衝鋒。

雙鴻報喜 打入輝達VR 鏈 最快9月底出貨

散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申昨（1）日表示，已切入輝達最新Vera Rubin平台水冷板供應鏈，估計9月底、10月初開始出貨，加上其他雲端服務供應商（CSP）客戶專案也將開始量產出貨，預估第4季將是全年營運高峰，明年會比今年更旺。

頎邦獲利看升 法人喊買

頎邦（6147）隨光通訊需求提升，帶動金凸塊結構性成長，加上顯示驅動IC（DDIC）受惠競爭對手退出及價格調整，及非DDIC產品線穩定成長，法人預期，2026、2027年獲利均有六成以上成長幅度，給予買進投資評等。

聯博00404A 估配息0.36元

聯博投信旗下首檔主動式台股ETF─主動聯博動能50（00404A）迎來掛牌後首次配息，每受益權單位預估配發0.36元，依昨（1）日收盤價9.86元換算，年化配息率近15%，收益亮眼，將於9月16日除息，配息發放日訂於10月13日。

第一金證孕育福利獲肯定

為鼓勵員工生養子女，第一金證券持續提升友善孕育措施，連三年獲得台北市友善育兒事業獎。第一金證券表示，將持續提升各項福利措施、友善孕育機制，以打造幸福職場為目標，並為減緩台灣少子化國安問題盡一份力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。