天虹先進製程實驗室啟用

台灣半導體設備本土化關鍵推手天虹（6937）攜手晶圓大廠，日前正式啟用「先進製程實驗室」。既彰顯長期實踐ESG精神，更代表台灣本土設備業者已具備頂尖技術與充足能力，能直接針對全球半導體製程開發提供高品質的技術研發與驗證服務。

天虹執行長易錦良表示，天虹過去在薄膜領域累積深厚技術底蘊，這座實驗室證明本土設備業不再只是追隨者，而是有能力成為創新者。

該實驗室將作為前瞻技術的孵化基地，未來將針對三大核心領域進行深入研究與協同開發，包括：先進製程鍍膜設備以優化本土自主研發設備，以因應嚴苛的次世代晶圓製程挑戰。

膜質改善技術：透過創新製程調整，提升薄膜的均勻度、填洞能力、電性特性與物理特性，進而優化晶圓性能與良率。

前驅物篩選與驗證：將針對新世代特殊化學氣體與新材料進行高效篩選。