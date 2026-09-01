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造紙業打造第二成長曲線

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

造紙業告別單押紙價循環，正隆（1904）、永豐餘華紙及榮成同步啟動轉型，以綠能降成本、利基紙拉高毛利、AI提升效率，第二成長曲線逐步浮現。

正隆加速由「用能大戶」轉向「創能工廠」。竹北廠生質能汽電系統已穩定運轉，大園廠則將造紙廢水轉化為沼氣綠電，2025年發電量逾1,180萬度；后里廠再投入120噸級生質能汽電共生系統，後續綠電將併聯台電。隨燃煤使用下降、能源自給率提高，可望同步降低成本與碳費壓力。

永豐餘旗下三大事業群生質能發電量已逾2.1億度，台灣廠區平均自發電比率達六成，部分廠區更達86%，中長期目標拉升至八成以上，並建立電網異常時仍能維持生產的「孤島運作」能力，有助強化成本控制及供電韌性。

華紙則以產品升級對抗傳統紙業低毛利。無氟防油紙已切入速食及餐飲供應鏈，營收占比約5%；光電玻璃襯紙供應面板產業，碳纖維布製程用離型底紙出貨持續擴大，相關營收占比已突破10%，今年有機會升至15%。

榮成除啟動投資控股轉型，也將企業AI列為未來三年營運主軸，推動設備及製程由數位化跨向智慧化，並搭配海外布局拓展成長空間。

華紙 永豐餘 正隆

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