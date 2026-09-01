晟德（4123）轉投資氫能事業傳捷報。晟德旗下氫能企業優沐科技完成首批海外訂單交付，產品正式切入澳洲綠色氨供應鏈，代表公司由技術及產能建置跨入國際市場商業化階段，為晟德生技本業以外的投資版圖添新動能。

優沐由晟德與挪威UAC集團在中國大陸嘉興合資成立，結合挪威高壓儲氫技術與陸製造成本優勢，主攻全球氫能儲運市場。此次交付澳洲氫能業者Hiringa Sundown共五套MEG集裝箱系統，將支援最高年產4,500噸綠色氨專案，負責關鍵氫氣物流及儲運。

優沐主要採用玻璃纖維製造高壓氫氣瓶，相較傳統鋼瓶具備重量較輕、耐高壓、載氫效率及防爆性能較佳等優勢，可應用於氫氣儲存與長距離運輸。

優沐總經理曾智明表示，全球氫能產業目前仍面臨儲運成本偏高、交期過長等瓶頸，公司透過玻璃纖維纏繞工藝及品質管控切入市場。