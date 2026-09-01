台富下半年展望審慎保守

台富（1454）昨（1）日法說會表示，受美伊情勢、油價上漲、全球通膨及終端需求疲弱影響，下半年接單速度恐持續偏慢，營運與上半年不會有太大差異，整體展望維持審慎保守。

台富上半年營收6.42億元，年減21.5%；毛利率由去年同期4.98%降至3.19%；稅後淨損4,968萬元，較去年同期虧損7,142萬元收斂30.4%，每股淨損0.41元。

董事長莊燿銘指出，上游原料價格走高，但終端需求與供貨量同步下滑，成本難以完全轉嫁，尤以加工絲受創最深，對公司毛利影響約占五至六成。通膨壓力尚未明顯緩解前，訂單動能仍待觀察。

面對傳統紡織景氣低迷，台富加快產品升級，織品業務由一般企業制服轉攻高階防護工裝及產業用布，並將複合材料列為中長期布局方向；同時整合加工絲、研發中心及品質實驗室資源，強化從原料到織品的差異化能力。

台富另推出新一代機能織品ElasLana，具柔軟毛感、多元彈性、蓄熱保溫及易整理等特性，力拚以高附加價值產品改善產品組合，降低原料波動及低價競爭衝擊。