長聖8月營收年增21%

生技股長聖（6712）昨（1）日公告8月營收1.09億元，年增21%、月增11%；前八月累計營收6.69億元，年增17%。

長聖指出，8月營收表現年、月雙增，主要受惠於細胞儲存、細胞製備服務及 CDMO（委託開發暨製造服務）相關業務穩定推進。

長聖也表示，近期國際mRNA癌症免疫治療進展，受到全球醫學界與資本市場高度關注；長聖指出，Moderna與Merck的臨床大捷，進一步驗證了癌症免疫治療結合mRNA平台的臨床與商業價值，也顯示mRNA技術正從傳染病疫苗逐步延伸至難治型癌症治療的全新領域。

長聖表示，該公司CAR001核心技術，以AI輔助設計 × mRNA非病毒電穿孔技術，長聖核心管線CAR001已完成第一期臨床試驗，已進入Phase IIa（二期 a）臨床開發階段且收案中。CAR001為公司布局實體腫瘤細胞治療的重要產品，聚焦於晚期或復發難治實體腫瘤病人，期望未來提供不同於傳統治療的新選擇。