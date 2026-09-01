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旺宏深化減碳 成效超標
記憶體大廠旺宏（2337）《2025年度永續報告書》出爐，持續深化低碳製造、資源循環及人才培育。旺宏表示，2025年溫室氣體排放量較前一年減少19.8%，相較基線情境減少32%，超越原訂減量20%的目標，符合公司目標，也跟上全球供應鏈減碳趨勢。
旺宏2025年投入約7.8億元用於環境安全衛生，2018年至2025年累計節電約6,033.5萬度，去年用水回收量達38.34億公升，全公司平均用水回收率為88.47%；其中，8吋晶圓廠製程用水回收率達89.14%，12吋晶圓廠也達88.15%，晶圓二廠及晶圓五廠並取得用水回收率查證聲明書。
旺宏2025年廢棄物回收及再利用量達10,877公噸，回收及再利用率達98.22%；揮發性有機物（VOCs）平均去除率為96.84%。
旺宏強調，創新研發是強化長期競爭力的重要支柱。
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