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兆捷秀四大高階產品線
電子特殊氣體廠兆捷（6959）昨（1）日表示，將參加今天舉行的SEMICON Taiwan 2026，該公司規劃展出離子植入、清潔、薄膜沉積及雷射氣體四大高階產品線，搶攻先進製程材料國產替代商機。
兆捷為目前台灣唯一同時具備高精密布植、雷射、清潔蝕刻及薄膜等四大類氣體先進生產技術的專業供應商。隨先進製程對純度、穩定性及安全性要求提高，公司將透過既有產品擴大供應、新產品陸續導入，提高單一客戶產品滲透率及供應比重。
兆捷此次也將展出離子植入氣體負壓鋼瓶技術，利用負壓容器、精密配氣及專利安全閥件，降低高毒性、高腐蝕性及易爆氣體在充填、運輸與使用過程中的風險。
銅鑼新廠則是兆捷推動生產在地化及技術自主化的核心，已建置氣體製造、純化、充填、分析檢測、品質管理及運送能力，可降低半導體一級客戶對海外供應的依賴，並加速新產品驗證與量產導入。
展望後市，兆捷將配合既有客戶海外設廠，由台灣向海外複製製造、品管及供應經驗。隨自製率、客戶滲透率及海外供應能力同步提升，高階電子特氣可望成為公司擴大營運規模的主要成長引擎。
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