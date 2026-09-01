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南亞7月純益年增337倍
南亞（1303）昨（1）日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布自結獲利數字，7月營收305.7億元，年增44.5%、月增12.7%；單月稅後純益31.68億元，為去年同期的337.8倍，每股純益（EPS）0.4元。
業內指出，由於AI整體產業需求強勁，相關電子材料供不應求、南亞因應市況調漲售價，成為一大獲利關鍵。
南亞日前指出，旗下四大產業全面成長，帶動7月單月合併營業額攀升至49個月新高；其中電子材料成長動能強勁，營收占比再提升至57%，也成為公司最主要獲利動能。
南亞表示，由於整體供應鏈需求緊缺，已依市況連月調漲電子材料售價，並提高產能利用率至九成以上，不僅高階材料認證與拓展順利，營收貢獻提高，消費性泛用材料業績也持續成長。
南亞自行開發的高階電子材料已陸續進入量產階段，營收貢獻逐步提高；此外，為因應泛用材料的緊缺市況，也逐月提高消費型材料產銷量、調漲售價，加上產品組合優化，營運持續向上。
電子材料外，聚酯、塑膠加工產品則因戰爭推升原物料成本，產品售價隨之調升；且聚酯產品因原料價格落底後開始回升，訂單回籠，7月業績較前月成長；塑膠加工產品則因大陸車用、鞋材、家具與家電塑膠製品需求略回溫，7月營收增加。
對於8月、第3季營運，南亞表示，預估成長主軸仍圍繞在應用於電子科技領域的電子材料、聚酯膜、環氧樹脂等產品。
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