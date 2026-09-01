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正文攜印度商 衝電信商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠正文科技（4906）積極拓展光通訊事業，呼應印度政府推動印度製造政策，昨（1）日宣布與印度Dixon　Technologies深化戰略合作，結合光電整合專業與在地製造優勢，搶進寬頻、電信及 AI 基礎建設對高速光通訊的需求。

正文與Dixon Technologies成立合資公司，深化戰略合作，擴大光收發模組、雙向光元件及其他高速光連接解決方案的製造與市場布局。雙方結合正文光通訊、光電整合及產品開發技術，及Dixon在印度的製造規模、供應鏈與市場優勢，打造可彈性擴充的平台，全面服務印度及全球的寬頻、電信、雲端、資料中心與AI基礎建設市場。

正文強調，光通訊產品解決方案規格涵蓋1G至1.6T，包含光收發模組、SFP、BOSA及高速光連接解決方案。藉由 EIC-PIC光電整合與先進製造能力，推進800G、1.6T及下一代光電整合技術。

印度 正文 網通廠

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