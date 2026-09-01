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皇翔賣聯發科股票

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

皇翔（2545）昨（1）日公告，為提高資金運用效益，於8月3日至9月1日期間處分聯發科股票175張，平均每股處分價格4,246.95元，交易總額約7.43億元，認列處分損失約1,475萬元。

此次交易後，皇翔仍持有聯發科83張，帳面金額約3.57億元。

近兩年房市受央行信用管制影響，買氣明顯降溫，皇翔也將部分資金轉向業外投資，近來頻繁布局電子股，交易標的包括聯發科、台積電、台達電、南亞科及國巨等，均為市場熱門個股。

值得注意的是，聯發科昨股價攻上漲停，主因輝達宣布投資聯發科35億美元（約新台幣1,100億元）可轉債，雙方並將深化合作。這是輝達首度投資台灣企業，也是台灣資本市場歷來規模最大的海外可轉債發行案。

皇翔仍保留83張聯發科；若聯發科股價持續走高，後續仍有機會挹注業外收益。

聯發科 皇翔 股票

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