華固斥資11.5億獵地

華固建設又獵地，斥資11.5億元買入塭仔圳土地。華固（2548）昨（1）日公告，向八名自然人購入新北市新莊區環漢段土地，基地面積約1,089坪，交易總金額為11.5億元，換算每坪單價約105.6萬元。

華固表示，該案位於新莊塭仔圳重劃區、建國一路上，鄰近輔仁大學，預計明年底配地，最快2028年開發。

華固總經理洪嘉昇指出，此次購入土地位於輔仁大學南側，步行約五分鐘可抵達新莊Costco，周邊亦有河濱公園，且基地面臨學校用地，生活機能與環境條件都相當不錯。不過，由於土地目前仍在重劃階段，預計明年底完成配地，後續還要視新北市政府土地重劃進度而定，最快2028年才能正式開發。

洪嘉昇表示，該案初步規劃興建約24至25樓住宅大樓，總銷金額估計約50億元，不過實際產品規劃與推出時間仍須視後續土地重劃及相關程序進度而定。

針對未來購地計畫，華固表示，未來仍聚焦雙北市、台中等地區，只要看到條件好的土地仍會積極購買，持續充實土地庫存。