中華電、遠傳秀智慧建築方案

面對全球淨零碳排、智慧化管理浪潮，中華電信（2412）以電信結合AIoT，打造智慧建築解決方案，前進2026國際永續智慧建築暨智慧建材展，加速建築產業智慧永續升級；遠傳電信、亞洲水泥、亞東預拌及亞利預鑄也合作參展，秀出低碳建材、工程建造到智慧城市應用的跨域整合實力。

2026國際永續智慧建築暨智慧建材展昨（1）日開展，中華電信以「智慧建築全生命週期」為主軸，聚焦智慧建築規劃設計、低碳永續管理、智慧工安、節能營運、行動通訊與關鍵基礎設施韌性等。

遠東集團的遠傳、亞洲水泥、亞東預拌及亞利預鑄以涵蓋低碳水泥、預拌混凝土、預鑄構件及智慧營運、能源管理與智慧交通等解決方案。遠傳強打數位雙生平台、能源管理與建物淨零暨防災儲能方案，以及智慧交通應用。