亞航、碳基迎無人機大單

海軍無人機「銳鳶二型」計畫重啟，亞航、碳基可望承接。海軍將啟動「第二代海搜戰術型無人機」籌獲計畫，總金額近168億元；由於亞航（2630）與碳基科技曾共同承製並交付先導型機，市場看好，兩家公司有望接下後續量產案大單。

根據國防部116年度預算書顯示，海軍規劃於2026至2029年投入近168億元，採購32架銳鳶二型無人機及相關設備。銳鳶二型原列入1.25兆元國防特別預算，未在立法院審議過程中獲得保留，如今轉列年度國防預算，等於量產計畫換軌再出發，也讓提前卡位的亞航與碳基重新站上專案接單第一線。

依預算規劃，海軍將籌獲32架無人飛行載具、16套導控系統，以及任務酬載、通信、後勤與相關附屬設備，強化遠海監偵、目標獲得及戰場情資回傳能力。

據悉，中科院2023年辦理「機體組合件（含引擎罩）等六項」採購案，由亞航以序位第一名取得，並攜手碳基產製銳鳶二型。雙方2024年完成首架先導型機交付，建立生產、組裝、測試及品質驗證履歷，且已投資建置產能，完成後續批量生產整備。

依既有合作架構，亞航負責全案專案管理、非破壞性檢測、品質管理及協助組裝；碳基掌握碳纖維複合材料機體製造與全機組裝。雙方分占系統整合與機體製造兩大核心環節，若量產案延續既有產製模式，先行優勢明顯。

銳鳶二型的戰術價值也較前代大幅躍升。該機翼展由銳鳶一型的8.6公尺放大至12公尺，滯空時間從12小時拉長至16小時以上，微波導控距離倍增至300公里，最大航程則由1,200公里提升至2,000公里，並具備自動短場起降、雙重導控備援及AI輔助自主偵巡能力。

酬載方面，銳鳶二型可搭載海搜雷達、高倍率日夜光電系統、船舶自動識別系統及電子偵蒐設備，執行全天候海上搜索、識別、監視及目標標定，並將情資即時回傳指揮管制系統。未來還可掛載聲納浮標空投莢艙或攻擊型無人機，由單純的海上監偵平台，進一步升級為具備反潛、通訊中繼及「偵打一體」能力的空中戰略哨兵。