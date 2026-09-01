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奇偶2026年拚賺逾一股本

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
奇偶科技總經理李建邦。 記者劉芳妙／攝影
奇偶科技總經理李建邦。 記者劉芳妙／攝影

安控廠奇偶（3356）昨（1）日召開法說會，總經理李建邦表示，近年與保全業者策略聯盟建立保全半哨系統，目前已推展至13個案廠，預計今年底有望達20個，本月起陸續推出門禁整合系統，加上SNVR與網路攝影機等新品齊發，推展至北美市場，第4季營運展望樂觀，有望攀全年最高。

法人估計，隨本業回溫，加上業外穩健，奇偶全年每股獲利有望賺逾一個股本入袋，挑戰新高。奇偶不評論法人預估的財務數字，今年上半年稅後淨利6.23億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益7.8元。至上半年為止，奇偶手握台積電股票650張，上半年來自業外金融評價利益約6.4億元。

李建邦表示，近年聚焦影像軟體等應用，整合既有門禁系統、車牌辨識、監視系統等產品，與保全業者合作，建立保全半哨系統，並導入機器人為載具，整合監視及語音系統，強化巡邏等需求，後續整合無線及有線系統，進一步延伸為智慧大樓解決方案，今年底預估擴產至20個，明年進一步達20-30個，目前以台灣市場為主，美國也有類似合作案進行中。

除了與異業合作外，奇偶強化產品組合，有AI機器人結合保全半哨應用，也以大語言模型訓練AI影像，9月將推出AI AGX Server，以輝達晶片打造智慧盒概念，擴大AI應用，同步在北美推出門禁結合網路攝影機整合方案。李建邦預期，第3季營運約與第2季相當，隨新品齊發，對第4季營運展望樂觀。

台積電 機器人 保全

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