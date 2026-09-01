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日勝化法說會／上半年營運回溫 多元特化品布局拚成長

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

日勝化（1735）今日召開法人說明會，總經理黃長澤表示，第2季受戰爭影響，下游客戶積極備貨，日勝化有低價原料庫存優勢，上半年營收、獲利動能皆優於去年同期。未來持續推進多元產品布局，擴展UV光固化醫材、TPU超臨界射出發泡鞋材、PCB防焊油墨材料等領域，並加速前進印度、東南亞市場。

日勝化召開法人說明會，由總經理黃長澤主持。回顧上半年，營運動能重回軌道，日勝化上半年營收12.63億元，年增6.71%；稅後純益3,886萬元，每股純益（EPS）0.39元，相較去年同期損平水準，轉為獲利。黃長澤表示，去年同期受關稅衝擊較大，加上今年上半年受美、伊戰爭影響，下游客戶恐慌性下單、搶料，上游供應商也提高報價，日勝化有低價原料庫存利差，第2季無論出貨量、毛利、營業利益都成長。

不過，展望下半年，他則表示，第3季客戶庫存尚未去化完畢，加上逢傳統需求淡季，訂單需求逐步放緩。鞋材因主攻長銷型鞋款，目前接單狀況仍審慎樂觀。但長線來看，民生及消費產品需求，仍要觀察歐美通膨走勢對消費信心影響。特用化學品部分，UV光固化市場仍受中國大陸低價產品拖累，將持續鞏固毛利較高的日本市場，並拓展特殊、多元化應用；架橋劑、接著劑在內外銷表現仍偏樂觀。

日勝化上半年營收結構中，PU產品占63.6%、光固化產品占24.1%、橋架劑及硬化劑占12%、添加劑占0.3%。其中PU產品主要應用於生活及運動產業，國際大廠如Nike等皆為其下游客戶；塗料及接著劑、固化劑應用於木器、紡織、食品包裝、建築、家具等領域；光固化系列產品則包含UM單體、UO寡聚物及紙上光，應用廣泛，包含光學膜用UV塗料、3D列印等。

日勝化也多線布局特化品應用。其中，日勝化與寶成合作開發TPU超臨界射出發泡鞋材，具輕量化、快速成型及節能特性，並已少量穩定量產；光固化技術部分，也透過子公司，投資牙醫耗材用3D列印產品，目前正持續開發中。

黃長澤也透露，日勝化長期有替客戶代工PCB防焊油墨上游單體及寡聚物，也開始少量對外銷售，但目前仍在積極建立通路，技術上會持續投入，但預期短期內不會顯著貢獻營收。

法說會 營收

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