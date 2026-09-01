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錼創出擊 搶進光通訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
錼創董事長李允立。 記者籃珮禎／攝影
錼創董事長李允立。 記者籃珮禎／攝影

錼創科技-KY創（6854）董事長李允立昨（1）日於「2026 Micro LED技術論壇」表示，AI帶動巨量資料傳輸與節能需求，確立Micro LED切入光通訊，鎖定十公尺短距傳輸，力拚兩年內商用取代銅線。AR智慧眼鏡看好單片全彩技術，今、明年實現量產。

李允立指出，隨著資料傳輸朝1.6T、3.2T演進，銅線將面臨傳輸距離不足的瓶頸。Micro LED可透過陣列平行傳輸彌補單顆速率，發光角度大且能耗低，可降對位成本。錼創定位關鍵光源晶片廠，正與國際大廠合作驗證，並藉美國研發中心鞏固非紅供應鏈。

在新興顯示方面，李允立表示，AR與AI眼鏡朝全彩化發展為必然趨勢，公司單片三色晶片已進入導入前的最後階段，外觀貼近一般眼鏡，預計2027年底將有品牌終端產品問世。穿戴裝置方面，Micro LED手錶功耗已較前代降低50%。

大尺寸顯示部分，李允立說明，以MIP封裝技術降低客戶導入門檻與製造成本，商用拼接大螢幕模組已逐步出貨，效益預計年底至明年上半年逐步發酵。三星評估電視製造委外，他強調供應鏈轉換雖造成數月出貨遞延，但上游核心晶片仍由錼創供應，中長期影響有限。

短期營運方面，李允立坦言，全球車市疲弱使原訂放量的車用專案下修，下半年營運較吃力。公司評估直接進軍中國大陸電動車市場，昆山廠預計年底試產爭取訂單，同時落實產線區隔，確保符合歐美非紅供應鏈規範。

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