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友達四路推進人工智慧

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）推動AI四支箭布局，將於SEMICON Taiwan 2026展現「AI產品應用與智慧服務」成果。

友達旗下子公司宇沛永續聚焦半導體產業在製造效率、能源韌性與永續治理上的轉型需求，展現智慧服務協助企業兼顧成長與永續發展。

AI、高效能運算及先進封裝需求持續攀升，但在算力與產能快速擴張下，能源、水資源及碳管理挑戰也日益嚴峻。

因應先進製程對高良率、高效率與自動化能力的需求，半導體產業普遍面臨製程穩定度、設備異常預警、產線稼動率及廠內物流效率等挑戰。宇沛永續以智慧檢測AOI、智慧搬運AMR及智慧運營AIoT等技術，協助半導體廠串聯設備、製程與生產數據，提升製程穩定度與營運效率。

AI資料中心與先進製程帶動電力需求攀升，宇沛永續亦與宏碁共同投資氫禾低碳，布局氨轉氫發電技術，探索全時低碳電力解決方案。

友達 人工智慧 算力

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