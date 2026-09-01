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兩檔 KY 股財報出包 證交所最新處置結果出爐

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台灣證券交易所經形式審閱所有第一上市公司第2季財報後，1日公告永冠-KY（1589）相關上市有價證券併案停止買賣，康控-KY（4943）併案列為全額交割併採行分盤集合競價交易，自3日起開始執行。

證交所表示，永冠-KY先前因有證交所營業細則第49條之1第1項第7款及第14款、第49條之3第1項第2款、第50條之3第1項第1款及第7款規定情事，已打入全額交割、採行分盤集合競價方式暨停止買賣在案。

由於永冠-KY未依法令期限公告申報第2季財報，核有營業細則第50條之3第1項第1款規定情事，上市有價證券併案停止買賣。

康控-KY先前因有營業細則第49條之1第1項第1款及第49條之3第1項第4款規定情事，相關上市有價證券列為全額交割併採分盤集合競價交易方式在案。

經查康控-KY最近期公告申報財報，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，符合同細則第49條之1第1項第3款，證交所將上市有價證券併案列為全額交割，併加採行分盤集合競價交易方式。

證交所 財報 永冠-KY

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