聽新聞
0:00 / 0:00
兩檔 KY 股財報出包 證交所最新處置結果出爐
台灣證券交易所經形式審閱所有第一上市公司第2季財報後，1日公告永冠-KY（1589）相關上市有價證券併案停止買賣，康控-KY（4943）併案列為全額交割併採行分盤集合競價交易，自3日起開始執行。
證交所表示，永冠-KY先前因有證交所營業細則第49條之1第1項第7款及第14款、第49條之3第1項第2款、第50條之3第1項第1款及第7款規定情事，已打入全額交割、採行分盤集合競價方式暨停止買賣在案。
由於永冠-KY未依法令期限公告申報第2季財報，核有營業細則第50條之3第1項第1款規定情事，上市有價證券併案停止買賣。
康控-KY先前因有營業細則第49條之1第1項第1款及第49條之3第1項第4款規定情事，相關上市有價證券列為全額交割併採分盤集合競價交易方式在案。
經查康控-KY最近期公告申報財報，經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，符合同細則第49條之1第1項第3款，證交所將上市有價證券併案列為全額交割，併加採行分盤集合競價交易方式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。