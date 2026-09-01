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特力、詩肯旺季報到

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

居家修繕族群，迎接傳統旺季，特力（2908）、詩肯、振宇五金下半年營運可望迎三大利多，包括居家汰舊換新需求、服務型商品占比提升，及營運效率改善。

法人看好，隨中秋、周年慶等旺季需求發酵，加上各公司持續調整營運策略，獲利表現有望優於上半年。

特力持續以貿易、零售兩大事業為成長雙引擎。貿易事業深化北美、中南美洲及歐洲市場，並透過投資Hampton等策略布局海外，同時推動供應鏈多元化，評估策略投資與M&A機會，拓展高附加價值產品。

詩肯因應家具市場由新屋需求逐步轉向存量住宅消費，成長策略從追求展店轉向提升單店效益。公司持續優化商品、門市及服務，掌握既有住宅汰舊換新、居家改善及生活機能升級需求。

振宇五金則受惠老屋、高齡化及在宅照護等結構性需求，持續擴大居家安全商品布局。公司身為長照輔具特約廠商，隨長照3.0推進，將串聯「點工成金」派工服務，提供一條龍服務。

特力 周年慶 法人

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