漢來美食要蓋新中央工廠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

漢來美食（1268）展店腳步加快，既有中央廚房產能已跟不上需求，公司加碼擴充後勤產能。漢來美食昨（1）日宣布，將斥資約5.8億元在高雄鳥松打造全新中央工廠。

投資規劃方面，漢來美食表示，包括土地1.8億元、建造及設備各2億元，預計2027年底完成啟用，未來將導入自動化設備，取代目前租用、以人工作業為主的美山廚房。

漢來美食此次取得鳥松、大寮共五筆土地，面積約569.6坪，新址就在現有美山中央廚房旁。公司表示，隨旗下品牌持續展店，美山央廚產能已跟不上需求，目前美山共有102款手作前置品項，以點心餡料、港點及蔬食等為主，製成半成品後再送往餐廳完成後續製程；隨旗下品牌持續展店，既有產能已無法滿足需求，新中央工廠導入自動化設備後，將進一步擴大生產能力。

漢來美食近年持續擴張餐飲版圖，今年下半年包括台北大巨蛋名人坊、福園台菜餐廳及台中島語陸續加入，台南南紡也規畫開出島語及漢來軒；2027年第1季，高雄鳳山LaLaport還將一口氣開出漢來上海湯包、樂蔬、上菜片皮鴨及全新自助餐品牌「漢來海港Premium」，後勤供應需求同步增加。

漢來美食也正在新北汐止打造占地約3,604.6坪的中央工廠，預計投入11億元、2029年完工。

漢來美食 漢來 廚房

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