仁寶打入中東主權AI鏈

仁寶（2324）AI布局報捷，成為沙烏地阿拉伯政府成立的中東主權AI大廠HUMAIN長期夥伴，將大咬中東主權AI商機。仁寶後續除了承接其AI伺服器委外設計開發及製造訂單，合作項目可望拓及AI PC、智慧醫療市場，營運衝鋒。

HUMAIN在近日登場的「中東國際先進科技展LEAP 2026」當中，釋出與仁寶合作的訊息，並將仁寶列為長期策略ODM合作夥伴，共同推動次世代AI基礎設施與智慧運算平台的開發及製造。

據了解，HUMAIN來頭不小，它是沙烏地阿拉伯政府2025年成立的主權AI公司，並由沙烏地阿拉伯主權基金持有全數股權，目標打造沙國自有主權AI基礎設施，預計2030年建置1GW（10億瓦）算力，並將額外規劃多個AI算力中心，需要投入龐大的AI基建，催動AI伺服器需求強勁。

HUMAIN獲得輝達、超微的AI平台陸續投入部署之餘，亞馬遜、微軟等雲端大咖也積極與HUMAIN合作。HUMAIN幾乎是目前全球最主要的主權AI投資。

HUMAIN執行長Tareq Amin表示，AI正從雲端快速延伸至我們生活周遭的各種應用。HUMAIN將透過建構基礎設施、平台與智慧系統，將AI能力從資料中心進一步帶入實體世界。

此次HUMAIN與仁寶合作核心，聚焦HUMAIN在AI生態系長期AI基礎設施發展藍圖。仁寶將與HUMAIN合作，開發新一代AI伺服器及基礎設施平台，以因應AI運算需求快速成長，整體解決方案涵蓋採用輝達與超微加速運算技術的AI伺服器，可依不同需求彈性部署於AI訓練、推論及大規模企業級工作負載。

雙方合作亦進一步延伸至AI PC及應用於智慧醫療場域的實體AI（Physical AI），推動智慧系統從傳統運算環境走入真實世界應用。

在AI PC領域，HUMAIN與仁寶將共同探索新一代AI個人運算平台，整合雲端智慧與裝置端AI能力，為企業、政府及專業使用者提供兼具安全性、運算效率與個人化的AI使用體驗。

仁寶也在本次展會中秀出實體AI PolyMedX平台，採用輝達Agent-Ready Rheo Blueprint，整合邊緣AI、感測技術與自動化能力，應用於醫院營運及病患照護。