聽新聞
0:00 / 0:00
全新7月EPS 0.62元 宏致0.43元
磊晶廠全新（2455）遭列注意股票，昨（1）日應主管機關要求，公告自結7月稅後純益1.15億元，年增236.9%，每股純益0.62元。
全新受惠磷化銦（Inp）磊晶市場需求爆發，營運動能看旺，近期股價飆漲，昨日股價開高走高，終場強攻漲停板524元收市，創掛牌來新天價，上漲47元。
【記者蕭君暉／台北報導】宏致（3605）遭列注意股票，昨（1）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益7,300萬元，年增154.85%，每股純益0.43元。
宏致近期股價從8月21日108.5元附近起漲，日前一度攻上波段新高價141元，昨天獲利了結賣壓出籠，終場重挫跌停板125.5元收市、下跌13.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。