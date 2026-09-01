全新7月EPS 0.62元 宏致0.43元

佳必琪（6197）昨（1）日舉行法說會，宣布獲得挪威主權基金投資，持股比重約0.13%，旗下1.6T光通訊產品也開始出貨，跟上「光進銅退」趨勢。佳必琪董事長張舒眉表示，目前產能不足，客戶已經由過去的短單，改下長單，訂單能見度看到2028年。

2026-09-01 23:59